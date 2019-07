Westfaalse en Oldenburgse kampioenschappen gaan door ondanks hitte

Nederland is in rep en roer over het laten doorgaan van concoursen, maar ondertussen wordt er bij onze Oosterburen wat luchtiger over gedaan. Het Oldenburger Landesturnier in Rastede, waar vandaag onder andere de Oldenburger Eliteschau op het programma staat, gaat gewoon door. Hetzelfde geldt voor de rubrieken op de Westfalen-Woche in Münster-Handorf. In Rastede wordt het vandaag 37 graden en in Münster-Handorf 40 graden.