Westfaalse fokker Alfons Baumann bij ongeluk om het leven gekomen

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drie 21 kampioensmerries hengsten goedgekeurde en

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cijfers Indrukwekkende

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Bron: Horses.nl/Westfalenpferde.de