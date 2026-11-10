Westfaalse fokker Alfons Baumann bij ongeluk om het leven gekomen

Rick Helmink
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Westfaalse fokker Alfons Baumann bij ongeluk om het leven gekomen featured image
Alfons en Ellen Baumann - Foto: Thoms Lehmann
Door Rick Helmink

De bekende Westfaalse fokker Alfons Baumann is bij een tragisch ongeluk op 30 oktober 2026 om het leven gekomen. Dat meldt het Westfaalse stamboek. Baumann fokte samen met vrouw Ellen op zijn boerderij in Rees (net over de grens bij Gendringen) maar liefst 21 goedgekeurde hengsten.


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