Westfaalse fokkerijleider Thomas Münch: ‘Paarden worden bij ons verkocht zoals in de veiling gemeld’

Het Westfaalse stamboek heeft een persbericht gepubliceerd over de discussies op social media over de hengstenkeuring en de aansluitende veiling (zie dit Horses-bericht over de discussie). "De gezondheid van de hengsten en de prijzen in de veiling kwamen aan bod", schrijft het stamboek. "Normaal gesproken reageren we niet op dergelijke discussies, maar dit kunnen we niet over onze kant laten gaan", aldus fokkerijleider en verkoopchef Thomas Münch.

“Normaal gesproken is het niet onze stijl om commentaar te leveren op dergelijke discussies op social media”, benadrukt Thomas Münch. “We op deze discussie moeten we reageren.”

Schijntransacties zijn er bij ons niet

‘Het is simpelweg onjuist om aan te nemen dat op veilingen schijntransacties worden opgezet’, stelt het stamboek. ‘De inbrengers in veilingen van het Westfaalse stamobek verkopen hun paarden op de veiling zoals het in de veilingstatistieken vermeld wordt. Klanten betalen de afgeslagen prijs voor de paarden.’

“Er zijn in het verleden paarden gereclameerd of in prijs geminderd, maar ik denk dat elke koper deze weg zou bewandelen als de dopingtest positief was of als een aangekochte hengst niet vruchtbaar bleek”, aldus Münch.

Gereinigde veilingstatistiek

“Het Westfaalse stamboek staat voor transparantie en eerlijkheid”, vervolgt Münch.

Het stamboek schrijft: ‘Dat blijkt ook uit de manier waarop met teruggekochte veilingpaarden transparant wordt omgegaan. Als een van de weinige Duitse stamobken worden teruggekochte paarden in de veilingstatistieken van stamboek vermeld en wordt de gemiddelde prijs en de omzet daarop aangepast. Op de hengstenkeuringsveiling voor springhengsten dit jaar kwam de kampioenshengst niet tot de gewenste prijs. Dit werd publiekelijk gecommuniceerd.‘

Alle hengsten voldoen aan de gezondheidseisen van de FN

Tot slot gaat het stamboek nog in op gezondheid van de hengsten. ‘De tot de Westfaalse hoofdkeuring toegelaten hengsten worden allemaal klinisch en röntgenologisch onderzocht. Het onderzoek is onafhankelijk beoordeeld door drie gespecialiseerde dierenartsen. Alle hengsten die op de keuring werden voorgesteld, voldoen volledig aan de gezondheidseisen van de FN. Daarnaast zijn alle hengsten die op de hengstenkeuringsveiling worden verkocht, zonder uitzondering verzekerd met R+V-verzekering voor blijvende onbruikbaarheid.‘

Vragen

“Als er nog vragen bestaan, ben ik persoonlijk beschikbaar om die te beantwoorden. Het bespaart onze klanten en inzenders vermoeiende vragen”, zegt Münch tot slot.

Bron: Horses.nl/Westfalenpferde.de