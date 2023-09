Westfaalse Grand Prix-paardenveiling afgeblazen: ‘Tijdsdruk niet optimaal bij oudere paarden’

Het Westfaalse stamboek kwam dit jaar met een interessante pilot: in samenwerking met Klaus en Anabel Balkenhol wilde het stamboek een veiling voor (aankomende) Grand Prix-dressuurpaarden organiseren. Een collectie van zes paarden werd samengesteld, maar tot een veiling kwam het niet. De paarden worden nu onderhands verkocht.

De zes geselecteerde paarden – een zevenjarige, een achtjarige, drie negenjarigen en een elfjarige – zouden vorige week worden geveild. De zes paarden, waarvan er eentje al daadwerkelijk in de (nationale) Grand Prix was uitgebracht, kwamen in de veiling met een openingsbod van 100.000 euro.

Veiling afgeblazen, tijdsdruk past niet

Daags voor er geboden kon worden, werd de veiling afgeblazen. Het stamboek meldde in een persbericht: “De veiling trok veel belangstelling. De vraag van klanten in binnen- en buitenland was en is goed, maar we hebben ontdekt dat de factor tijd een cruciale rol speelt bij de verkoop van verder opgeleide paarden.”

“Een vaste veilingdatum maakt het voor alle betrokkenen moeilijker om tot succesvolle verkoop te komen. Om deze reden willen we de paarden nu onderhands aanbieden”, legt de Westfaalse veilingchef Thomas Münch uit.

“Wij willen vooral de inzenders en de familie Balkenhol bedanken voor hun vertrouwen in deze pilot. We zijn blij dat we deze weg zijn ingeslagen en dat we een ervaring rijker zijn.”

Bron: Horses.nl / Westfalenpferde.de