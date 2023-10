Westfaalse Herfstveiling: 155.000 euro voor verrichtingstopper Eleven HW

Op de Westfaalse Herfstveiling gingen afgelopen vrijdag vier paarden voor 100.000 euro of meer over de toonbank. Een Belgische dressuurstal kocht de in Westfalen goedgekeurde hengst Eleven HW (Escamillo x Den Haag) voor 155.000 euro en daarmee werd de vierjarige hengst, vorig najaar winnaar van de 50-dagentest in Adelheidsdorf, het duurste paard van de veiling.

De driejarige Viva Gold-zoon Verano Gold kwam voor 112.000 euro in Duitse handen terecht en bij Diadora (Diamond Deluxe x Ehrenstolz) kwam de hamer neer bij 105.000 euro. De staatspremie-merrie schopte het dit jaar tot de eindring op de Elite-Schau en liep onder het zadel een goede test (8,27).

Duurste springpaard

Ook over de ton ging de springmerrie Coletta (Chechter x Lordanos). De merrie werd dit jaar kampioen bij de vierjarige op de Westfalen-Woche in Münster-Handorf. Een jaar eerder deed ze goede zaken op de Elite-Schau en schopte het tot de eindring. In haar merrietest kreeg ze een negen voor het vrijspringen. De merrie bracht 105.000 euro op.

31.500 euro voor zilveren pony Top Casanova

De ponyruin Top Casanova (Top Champion x Der feine Lord) werd met 31.500 euro de best verkochte rijpony. De ruin won dit jaar zijn leeftijdscategorie op de Westfalen-Woche en won zilver op de Bundeschampionate. Kort voor hij in de veiling kwam, kreeg hij van het Wesfälisches Pferdestammbuch het achtervoegsel NRW aan zijn naam toegevoegd.

Bron: Horses.nl