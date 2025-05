Westfaalse paardenfokker en bestuurder Gustav Meyer zu Hartum (83) overleden

De Duitse fokker Gustav Meyer zu Hartum is op 13 mei op 83-jarige leeftijd overleden. Meyer zu Hartum was samen met zijn vrouw Christine succesvol fokker en zat lange tijd in het bestuur van het Westfaalse stamboek en was van 1997 tot 2012 voorzitter van het stamboek. Daarnaast was hij bestuurslid van de fokkerij-afdeling van de FN en maakte hij deel uit van het presidium van de FN.

In 1995 werd Gustav Meyer zu Hartum verkozen tot bestuurslid van het Westfaalse stamboek en was van 1997 tot 2012 voorzitter. Vanaf 1996 was hij bestuurslid van de fokkerijafdeling van de FN en van 2005 tot 2013 vertegenwoordigde hij de belangen van de fokkerij in het FN-presidium. Naast zijn activiteiten in de paardenwereld was Meyer zu Hartum ook actief in de politiek, hij was loco-burgemeester van zijn dorp Herford.

Zijn doel was steeds om de relaties tussen fokkers en de paardensport te intensiveren en tegelijkertijd succesvol te bemiddelen tussen de verschillende aandachtsgebieden, gezien de toenemende globalisering en het verdwijnen van de grenzen van fokgebieden. Voor hem stond het paard, de goede omgang ermee en vooral de eerlijke paardensport voorop. In 2013 werd hij benoemd tot erelid van het FN en daarnaast mocht hij als één van de weinigen zowel de Gustav-Rau-Medaille als het zilveren ruiterkruis in ontvangst nemen voor zijn verdiensten in de paardenfokkerij en -sport.

Bron: FN