Westfaalse springkampioenen van Plot Blue, Balou’s Bellini en Check In

Op de Westfalen-Woche in Münster-Handorf werden vandaag de kampioenschappen voor jonge Westfaalse springpaarden verreden. Palladin (Plot Blue x Comme il faut) won bij de vierjarigen, Bella Donna (Balou's Bellini x Calido I) bij de vijfjarigen en Cäthe (Check In x Lord Z) is de nieuwe Westfaalse zesjarige springkampioen.