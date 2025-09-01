Westfaalse Stamboek neemt afscheid van algemeen directeur

Het bestuur van het Westfaalse Stamboek heeft algemeen directeur Carsten Rotermund met onmiddellijke ingang ontheven van zijn taken. De leiding wordt voorlopig waargenomen door Thomas Münch (marketing- en fokkerijdirecteur) en Katrin Tosberg (fokkerijdirecteur).

Voorzitter Ralf Johanshon en plaatsvervangend voorzitter Dr. Klaus Strautmann lichtten de medewerkers maandagochtend persoonlijk in tijdens een bijeenkomst op het hoofdkantoor in Münster-Handorf. Ook leden, partners en vakpubliek worden verzocht de informatie digitaal te bevestigen. Het doel is de contractuele relatie in goed overleg te beëindigen.

Vertrouwensbreuk

Het bestuur noemt een vertrouwensbreuk als reden voor de splitsing en benadrukt dat het Westfaalse Stamboek geen financiële of materiële schade heeft geleden. De Raad van Bestuur bedankt de heer Rotermund voor zijn werk en de succesvolle ontwikkeling van het Westfaalse Stamboek en wenst hem het allerbeste voor de toekomst.

Bron: Persbericht