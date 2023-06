Westfaalse stamboek wil (potentiële) Grand Prix-dressuurpaarden gaan verkopen

Op stamboekveilingen zijn in de regel voornamelijk veulens en jonge paarden (direct van hun fokkers) te kopen. Het Westfaalse stamboek wil nu een nieuwe markt betreden: die van de verder opgeleide (potentiële) Grand Prix-dressuurpaarden. In september (op de slotdag van het Europees Kampioenschap in Riesenbeck) wordt de eerste 'Grand Prix Auktion' georganiseerd.