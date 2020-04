Westfalen: 121.000 euro voor goedgekeurde Benicio-zoon

Benicio (Belissimo M x Velten Third) leverde met de in Westfalen goedgekeurde hengst Bombino Bianco (mv. Ferragamo) en de bij het DSP goedgekeurde Bonamico (mv. San Amour I) de twee toppers van de Westfalen Online Veiling. Veilingtopper Bombino Bianco bleef voor 121.000 euro in Duitsland, terwijl halfbroer Bonamico voor 57.000 euro naar de Tsjechische Republiek gaat verhuizen.