Westfalen: 16.500 euro voor geprimeerde ponyhengst

Op de online veiling van het Wesfälischen Pferdestammbuch is een goedgekeurde premiehengst van DSP Cosmo Royale uit een moeder van Cantre B voor 16.500 euro verkocht. In totaal werden dertien jonge ponyhengsten verkocht. Zij brachten gemiddeld 9.481 euro op.

Veilingtopper Choco Royal komt uit de fokkerij van Hans Bockholt en werd op de veiling gebracht door Danica Duen. De 2,5-jarige hengst komt uit één van de meest succesvolle merrielijnen. Hij blijft in Duitsland.

Der Hit

Drie hengsten werden voor 10.000 euro of meer verkocht. Der Hit (Dating AT NRW x Vincent) van fokker Adolf-Theo Schurf, een zoon van kampioensmerrie Velina, wisselde voor 15.000 euro van eigenaar en verhuist voor dat bedrag naar Groot-Brittannië.

Twee voor 13.000 euro

De geprimeerde A Special One (A New Star I NRW x Der Feine Lord AT, fokker Martin Vieth-Brehe) bracht 13.000 euro op, net als Designer (Designed in Black AT x Merlin). Beide hengsten blijven in Duitsland.

Bron: Westfälischen Pferdestammbuch