Westfalen: 20.000 euro voor 2,5-jarige Diathago-zoon

Op de online veulen van het Westfälisches Pferdestammbuch kwamen 21 jonge paarden onder de hamer. Dos Mas (Diathago x Cayetano L) werd met 20.000 euro het best verkochte paard van de veiling, hij blijft voor 20.000 euro in Duitsland. Bij de dressuurpaarden werd het meest betaald voor een zoon van For Romance I.

Fine Step (For Romance I x Fidertanz), gefokt uit de moederlijn van Hubertus Schmidts Wansuele Suerte, gaat voor 18.500 euro naar de Verenigde Staten. Redington-D (Bon Joker x Chagall) van de Nederlandse fokker E. Dijkma ging voor 16.000 euro van de hand. De KWPN-gefokte hengst vond een nieuwe eigenaar in Duitsland. Count On Me (Comme Prévu x A Conto As), een halfbroer van Christian Kukuks Diacontina, gaat voor 16.000 euro naar Finland.

Alle veilingresultaten.

Bron: Horses.nl