Westfalen 2020: Meeste veulens van Zoom, Vivat Rex dekt het meest

Westfalen heeft de cijfers over 2020 gepresenteerd in stamboekorgaan Reiter & Pferde in Westfalen. In coronajaar 2020 kreeg het stamboek meer leden en werden er bij de rijpaarden 8,4% meer merries gedekt. De meeste fokkers kozen daarbij voor de hengst Vivat Rex (Vivaldi x Samarant), hij dekte 110 Westfaalse merries.

Vivat Rex werd eind 2018 geveild Oldenburger Eliteveiling voor 200.000 euro, volgens de stamboekstatistieken naar Nederland. Hij was ook nog in bezit van Andreas Helgstrand, maar die reclameerde de hengst weer. Vervolgens kwam hij in 2019 ter dekking bij dekstation Rüscher-Konermann en het Landgestüt Warendorf. Daar dekte hij in 2020 110 Westfaalse merries.

Vier over honderd

In totaal dekten vier hengsten over de honderd merries in Westfalen. Naast Vivat Rex de springhengst Hickstead Blue (v. Hickstead White, 106 merries) van Gestüt Ligges, de staatshengst First Deal (Floriscount x De Niro, 105 merries) en de staatshengst Zoom (Blue Hors Zack x Blue Hors Don Schufro, 104 merries).

In de top-10 staan verder nog de staatshengst Sir Heinrich (v. Sir Donnerhall I), Vaderland (v. Vitalis), Taurus (v. Toto jr), de staatshengst Selectric (v. Sezuan), de staatshengst Aviador (v. Asca) en Baccardi’s Best (v. Baccardi).

Zoom meeste veulens

De nummer 4 in de top-10 veeldekkkers zorgde ook voor de meeste veulens in 2020: van Zoom werden 100 Westfaalse veulens geregistreerd. ‘Good old’ Cornet Obolensky leverde 83 veulens en de dit jaar niet ter dekking staande Escamillo (v. Escolar) had er 73 in 2020.

Bekijk hier de complete statistieken

Bron: Horses.nl