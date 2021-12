Westfalen: 37.000 euro voor in Nederland gefokte Up to Date-zoon

De door Lukas Enting gefokte Unicat (Up to Date x For Pleasure) van Hendrik Zurich is op de online Youngster Springen Auktion van Westfalen voor 37.000 euro verkocht naar de Verenigde Arabische Emiraten. Daarmee werd de 2,5-jarige hengst de topper van de veiling. Unicat komt uit dezelfde moederlijn als de KWPN-goedgekeurde hengst Grandorado TN.