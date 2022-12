Westfalen: 41.000 euro voor ponyhengst van Neverland WE

Aansluitend aan de Westfaalse hengstenkeuring voor rijpony's en kleine paarden vond een OnLive-Hengstmarkt plaats. Er kwamen veertien keuringskandidaten en één driejarige merrie onder de spreekwoordelijk hamer. Premiehengst Neviolo (Neverland WE x Cyrill WE) leverde het hoogste bedrag op. Voor 41.000 euro kwam hij in handen van de in Oostenrijk gelegen Bachinger Stables GmbH.

Neviolo hoeft de reis naar Oostenrijk niet alleen te maken Bachinger Stables schafte namelijk nog vier ponyhengsten aan: de goedgekeurde Goldjunge (FS Golden Highlight x Hesselteichs Golden Dream) voor 19.500 euro en daarnaast nog drie niet-goedgekeurde hengsten.

De tweede premiehengst die onder de hamer kwam. Dotcom vH (D-Gold AT NRW x Danilo) ging voor 36.000 euro van de hand. De goedgekeurde Dance Monkey EH (Dreisimensional I AT NRW x Dimension AT NRW) wisselde voor 27.000 euro van eigenaar.

