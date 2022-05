Westfalen: 61.500 euro voor Bonds-dochter uit halfzus Fynch Hatton

Catalogus nummer 1 van de Westfälische Online-Auktion Fohlen was gisteren direct de klapper van de avond. Voor het merrieveulen Bonjour, een dochter van Bonds uit een halfzus van Bundeskampioen Fynch Hatton OLD, was vanuit Duitsland en Nederland veel interesse, maar uiteindelijk trok Gestüt Vorwerk met een bod van 61.500 euro aan het langste eind.

De staatspremie-merrie Senorita Meyer (Sir Donnerhall I x Weltmeyer) gaf uit de eerste zeven dekkingen slechts twee merrieveulens: Fürstin Magic en Frida Gold, beide dochters van Franziskus. Daarnaast gaf ze vier goedgekeurde hengsten, naast Fynch Hatton zijn dat First Choice (v. Fidertanz I) de Fürstenball-zonen Fürst Magic en Four Roses. Uit Frida Gold fokte Bernhard Ilting-Reuke uit Borken de voor 61.500 euro verkochte Bonjour.

Zoon van Kjento

Het één na hoogste bod van 27.500 euro werd neergelegd voor Kompliment, een zoon van KWPN-hengst en Wereldkampioen Kjento uit een moeder van Franziskus. Het hengstveulen blijft in Duitsland. Voor Zauberkönig (Zoom x De Niro) werd 15.500 euro neergelegd. In totaal gingen zes veulens voor 10.000 euro of meer van de hand. Gemiddeld werd er 10.740 euro voor de veulens betaald.

Ponyhengst uit Nederlandse moederlijn

Van de zes aangeboden pony’s vonden vijf een nieuwe eigenaar. Zij brachten gemiddeld 5.900 euro op. De duurste van het stel werd Galileo Galilei. De sprekende ponyhengst uit de eerste jaargang van Gründleinhof’s Gipfelstürmer komt uit de moederlijn van de Nederlandse merrie Frida (v. Amazing Star). Galileo Galilei werd afgeslagen voor 8.500 euro.

Alle veilingresultaten.

Bron: Westfälisches Pferdestammbuch