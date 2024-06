Westfalen: 72.000 euro voor zesjarige Fürstenball

Op de Westfaalse zomerveiling wisselden gisteren rond de veertig paarden van eigenaar. Voor de zesjarige Fantasie (Fürstenball x Lord Loxley) werd het hoogste bedrag neergelegd. De merrie uit de moederlijn van het internationale Grand Prix-paard La Scala (Henri Ruoste, Briana Burgess) bracht 72.000 euro op.

Een driejarige zoon van Sezuan’s Donnerhall uit een moeder van Finest trok ook veel belangstelling. Deze Sunrise Avenue kwam voor 47.000 euro in Belgisch bezit. Nog twee dressuurpaarden wisselden voor 30.000 euro of meer van eigenaar: Franca (Franco Nero x Veneno, 30.000 euro) en Boss Orange (Bonds x Don Schufro, 30.500 euro). Boss Orange heeft, zoals zijn naam al doet vermoeden, een Nederlands tintje. Zijn moeder is een halfzus van KWPN-hengst Charmeur.

43.000 euro voor Million Dollar-dochter

Bij de springpaarden bracht Million Shades of Grey (Million Dollar x Cassini I) met 43.000 euro het hoogste bedrag op. De merrie, die is gefokt uit de halfzus van het internationale 1,60m-paard Carry’s Son (Zigmatas Sarka), gaat daarvoor naar China. De in Westfalen goedgekeurde hengst Maroon 5 (Manoulito x Bellini Royal) werd voor 33.000 euro afgeslagen.

Bron: Horses.nl/Westfalen