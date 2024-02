Westfalen begint ook uitsluitingsprocedure tegen Klieber en Sandbrink

Na het ZfdP heeft het Westfaalse stamboek ook aangekondigd een uitsluitingsprocedure te beginnen tegen Stefan Sandbrink en Kerstin Klieber van Dressurstall Sandbrink. De reden daarvoor is dat Sandbrink actief deelnam aan de mishandeling van paarden bij Cesar Parra in Florida en Kerstin Klieber de mishandeling langs de bankrand aanmoedigde.

Het Westfaalse stamboek schrijft in een persbericht: “Het foto- en videomateriaal van een trainingsstal in de Verenigde Staten dat afgelopen weekend openbaar werd, heeft ook ons als Westfaals stamboek diep geschokt. De in de opnamen getoonde praktijken staan lijnrecht tegenover de ethische grondbeginselen en principes, die leidend zijn voor het Westfaalse stamboek. Het is om die reden voor ons belangrijk om ons te distantiëren van dergelijke praktijken en duidelijk te maken dat deze bij ons stamboek niet geaccepteerd worden.”

Uitsluitingsprocedure

“In overeenstemming met onze statuten en verdere interne procedures, hebben we de eerste stappen gezet, om op dit voorval te reageren. Op de agenda van de volgende bestuursvergadering hebben we een nieuw punt toegevoegd: de uitsluiting van Dressurstall Sandbrink GmbH, in persoon van Stefan Sandbrink en dr. Kerstin Klieber.”

‘Paard van Sandbrink geweerd van sporttest’

Dat is niet het enige. Naar verluidt is Bon Amour (v. Bon Courage), een vijfjarige hengst van Gestüt Sprehe en Dressurstall Sandbrink, door de FN geweerd van de sporttest in Münster-Handorf, die op dit moment plaatsvindt. Een persbericht over het weren van deze hengst is nog niet gepubliceerd, de redactie van Horses.nl heeft navraag gedaan bij de FN over het weren van de hengst.

