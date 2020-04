Westfalen biedt fokkers mogelijkheid tot online-veulenveilingen

Westfalen biedt fokkers komend seizoen de kans hun veulens te veilen via online-veulenveilingen. Dit om fokkers in deze bijzondere tijd te kunnen ondersteunen. "Natuurlijk hebben we liever persoonlijk contact met onze fokkers en klanten, maar we willen graag de afgelaste veilingen compenseren met online-veilingen, zodat we hen toch kunnen ondersteunen bij op de markt brengen van de veulens", aldus Thomas Münch.