Westfalen: Chacoon Blue-dochter wint kampioenschap vrijspringen

Op zaterdag 1 april werd op het Westfälischen Pferdezentrum in Münster-Handorf het kampioenschap vrijspringen gehouden. De titel viel tel deel aan een Chacoon Blue-dochter uit de moederlijn van onder andere Ludger Beerbaums Ratina Z en Marcus Ehnings Comme il faut NRW.

Rijpaarden en -pony’s konden zich via zeven selecties voor de finale in Münster-Handorf kwalificeren. Alle paarden die op de selectie een acht of hoger kregen, verdienden een uitnodiging voor de finale. De pony’s en kleine paarden moesten minimaal een 7,5 scoren.

Rijpaarden

25 paarden deden een gooi naar de titel. Met een 9,2 was de Chacoon Blue uit de internationale 1,35m-merrie Curuba (v. Coriano) de beste. De merrie komt uit de stam van onder andere Ludger Beerbaums Ratina Z en Marcus Ehnings Comme il faut NRW. Het reservekampioenschap was voor een zoon van Contact Me uit Calida (v. Calido).

Pony’s en kleine paarden

Tien rijpony’s en een Haflinger-merrie namen het in de finale tegen elkaar op. Overtuigende winnaar was Top Messenger, vorig jaar kampioen van de springhengsten op de hengstenkeuring. Top Messenger kreeg een 8,6 voor de manier van springen en een 9,2 voor het vermogen, wat hem op een 8,9 gemiddeld bracht. Op twee eindigde de getalenteerde Big Daisy (Big Star TF x FS Don’t Worry). Zij kreeg een 8,6.

Alle uitslagen.

Bron: Westfalen Pferde