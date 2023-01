Westfalen: Comme il faut-zoon voor 41.500 euro naar Nederland

Op de online jonge paarden-veiling van het Westfälisches Pferdestammbuch werd de net driejarige Burberry (Baggio x Cordess) met een bod van 44.500 euro het duurst verkochte paard van de veiling. Klanten uit de Verenigde Staten kochten de ruin. Curt (Comme il faut x Stolzenberg) werd voor 41.500 euro naar Nederland gehaald.

De moeder van Curt sprong zelf op internationaal 1,40m-niveau. Twee halfzussen en een halfbroer zijn ook actief in de internationale springsport.

Just in Motion (Jovian x Totilas) werd het duurst verkochte dressuurpaard. De kleinzoon van Grand Prix-merrie Emotion (Ehrentanz I x Davignon I) bracht voor zijn fokker Bernhard Schulze-Sutthoff 16.000 euro in het laatje.

In totaal kwamen er 31 driejarige jonge talenten onder de spreekwoordelijke hamer. Uiteindelijk werden twintig van hen daadwerkelijk verkocht, zij leverden gemiddeld 14.100 euro op.

Alle veilingresultaten.

Bron: Horses.nl