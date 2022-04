Westfalen: For Romance I-zoon voor 95.000 euro naar familie Werndl

Afgelopen zondag werd op de voorjaarsveiling van het Westfälisches Pferdestammbuch Four O'Clock Rock (For Romance I x Robespierrot) de topper van de veiling. De door de Belgische Marianne van Mourik gefokte ruin kwam voor 95.000 euro in handen van de familie Werndl. Voor Jessica von Bredow-Werndl een mooie manier om haar overwinning in de wereldbekerfinale te winnen.

Ook voor Sanssouci W (Secret x Fürst Romancier) werd diep in de buidel getast. De getalenteerde merrie werd voor 60.000 euro afgeslagen.

57.500 euro voor Cayetano L-zoon

Twee springpaarden werden voor 50.000 euro of meer verkocht. Carrick (Cayetano L x Grossadmiral) kwam voor 57.500 euro in Chinese handen en Compressor (Comme il faut x Acord II), die bij het KWPN in de tweede bezichtiging bleef staan, mag voor 54.500 euro naar België verhuizen.

Bron: Westfalen Pferde