Westfalen: Goedgekeurde Ecstasy levert 69.000 euro op

De in Westfalen en bij het DSP goedgekeurde hengst Ecstasy (Escolar x Sir Donnerhall I) werd vorige week het duurst verkochte paard op de live rijpaarden en -pony's van het Westfälisches Pferdestammbuch. De hengst, in november afgelopen jaar één van de beste hengsten in de 50-dagentest in Schlieckau, bracht 69.000 euro op. Hij blijft voor dat geld op Duitse bodem.

Het was niet de eerste keer dat Ecstasy onder de hamer kwam. Als veulen werd hij op de Elite Veiling voor 30.000 euro afgeslagen en was daarmee het duurst verkochte veulen. Op 2,5-jarige leeftijd verdiende hij vervolgens zijn goedkeuring in Westfalen. Afgelopen najaar deed hij goede zaken in de 50-dagentest. Daar scoorde hij een 8,45. De zeventien verkochte dressuurpaarden waren goed voor gemiddeld 29.206 euro.

Rijpony’s

Op de live veiling werden drie rijpony’s geveild. Voormalig Bundeskampioen DSP Glückskeks (Golden West x FS Champion de Luxe) bracht het meeste geld op: 38.000 euro. Gemiddeld brachten de drie pony’s 28.666 euro op.

Nederlands fokproduct het duurst

Bij de springpaarden kwam het gemiddelde op 26.563 euro uit. Een in Nederland gefokt paard werd met 47.500 euro het duurst verkocht. De door L. van den Hof gefokte Opal H (Dakar VDL x Mermus R) werd op de veiling gebracht door BG Zurich/Theele en blijft in Duitsland.

Bron: Westfälisches Pferdestammbuch