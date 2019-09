Westfalen integreert zadelkeuring voor oudere hengsten met gewone HK

Holstein en Trakehnen hebben de selectie voor de hengstenkeuring er al op zitten en het Hannoveraanse stamboek is deze week begonnen met het bekijken van de op dit moment vaak nog niet eens 2,5-jarige hengsten. Van die situatie, dat jonge hengsten al ruim voordat ze 2,5 zijn getraind worden, wil Duitsland af en daarom wordt er naar een alternatief keuringssysteem gezocht. Westfalen pakt het aan door een zadelkeuring voor oudere hengsten te integreren met de bestaande keuring die van maandag 25 november tot en met woensdag 27 november staat gepland.

De zadelkeuring wordt een soort sporttest in Münster-Handorf. De hengsten worden twee keer onder het zadel beoordeeld. De dressuurhengsten één keer onder de eigen ruiter en één keer onder een testruiter. De springhengsten twee keer onder de eigen ruiter. Daarbij moeten de springhengsten een klein parcours springen.

Programma hengstenkeuring 2019 Westfalen

