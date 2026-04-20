Westfalen keurt door Ritsma gefokte Nashville Star x Dylano x Saddlebred-merrie

Rick Helmink
Westfalen keurt door Ritsma gefokte Nashville Star x Dylano x Saddlebred-merrie featured image
Tim RSH (Nashville Star x Dylano) Foto: Gestüt Gut Neuenhof
Door Rick Helmink

Het Westfaalse stamboek heeft op een thuiskeuring een bijzonder gefokte hengst goedgekeurd voor de dressuurfokkerij: de door Marcel Ritsma in Wijnjewoude gefokte Tim RSH van Gestüt Gut Neuenhof. Een zoon van Nashville Star uit de tuigpaardmerrie Most Elegant RSH (Dylano uit een Saddlebred-moeder). Tim RSH was als veulen met 30.000 euro de topper van de Veulenveiling Dronten.

