Westfalen keurt Kensington ES en Connect goed

Twee hengsten van hengstenhouderij De Wiemselbach zijn afgelopen week goedgekeurd voor Westfalen. Daarmee volgen de beloftevolle Kensington ES (v. Cornet Obolensky) en Connect (v. Connor) in de voetsporen van eerder al bij Westfalen goedgekeurde Wiemselbach-hengsten als Numero Uno, Van Gogh, Justice en Ustinov.

”Connect was natuurlijk al in Holstein goedgekeurd en is behalve in Nederland ook in Duitsland populair”, aldus Daan Horn.

Positieve indruk

Horn: ”Nu Connect met zijn oudste nakomelingen een heel positieve indruk maakt, zien we echt een toename van het aantal dekkingen. We zitten hier direct aan de grens met Duitsland en hebben in Westfalen veel klanten die van onze hengsten gebruik maken. Vandaar dat we al een heel stel hengsten bij dit stamboek hebben aangeboden en ook deze Connect en Kensington hebben groen licht gekregen van de Westfaalse commissie.”

Veelbelovend

De 9-jarige Connect kreeg al meerdere zonen goedgekeurd, waaronder bij het KWPN de veelbelovende Lingo van de Watermolen en Love Connects. Zelf maakt de bloedgemaakte hengst veel indruk onder het zadel van Caroline Müller. Dat laatste geldt ook voor de vijfjarige Cornet Obolensky-zoon Kensington ES, waarmee Müller afgelopen winter nog derde werd in de hengstencompetitie.

Springvermogen

De met veel vermogen, reflexen en inzet springende Kensington overtuigt rondom. ”Het gemak en vermogen waarmee Kensington springt in combinatie met zijn uitzonderlijke bloedsopbouw, heeft Westfalen doen besluiten ook hem goed te keuren voor de dekdienst. Daarmee kunnen we de Duitse fokkers nóg beter bedienen”, aldus Horn.

Bron: Persbericht