Westfalen Online: 10.500 euro voor merrieveulen van Secret

Op de 65e online veulenveiling van het Westfälisches Pferdestammbuch is het merrieveulen Space X (Secret x Benicio) verkocht voor 10.500 euro. Zij vertrekt voor dat bedrag naar de Verenigde Staten. Space X heeft een Nederlands tintje, het merrieveulen is gefokt door de in Nederland geboren, maar in Duitsland woonachtige Lars Grijsen en zijn vrouw Anja.