Westfalen regelt binnen twee dagen opvolging voor Treu

Maandag werd bekend dat de directeur en fokkerijleider van Westfalen, Wilken Treu, naar Hannover vertrekt. Twee dagen later, op woensdag, maakt het Westfaalse stamboek bekend dat de opvolging voor Treu al geregeld is. Nieuwe directeur van het Westfaalse stamboek wordt Carsten Rotermund en Thomas Münch wordt interim-fokkerijleider.

Het Westfaalse stamboek heeft het vertrek van Treu aangegrepen om de functies van directeur en fokkerijleider uit elkaar te halen. Logisch, want deze twee functies, traditioneel in een dubbelpakket, vragen niet noodzakelijk om hetzelfde profiel. Het Oldenburger Verband, het KWPN en Hannover haalden het directeurschap en de fokkerijleiding al eerder uit elkaar. “De scheiding van fokkerijleiding en directeurschap is tegenwoordig gangbaar en heeft zich bij andere stamboeken bewezen”, aldus het Westfaalse stamboek.

Rotermund en Münch

Rotermund was al werkzaam bij het Westfaalse stamboek, in juli 2019 werd hij aangetrokken als verkoopchef. Thomas Münch, de nieuwe interim-fokkerijleider van Westfalen, komt van de Zuid-Duitse stamboeken. Daar was hij directeur van de verkoopafdeling van het stamboek. Münch gaat per 1 oktober 2019 aan de slag. Hij zal dit najaar samen met Wilken Treu, die nog tot december in Westfalen werkt, fungeren als voorzitter van de hengstenkeuringscommissie op de komende hengstenselectie.

