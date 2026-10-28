Westfalen splitst dressuur- en springhengstenkeuring en voegt dag toe aan programma

Het Westfaalse stamboek liet op de voorselectie voor de hengstenkeuring maar liefst 83 dressuur- en 52 springhengsten toe, ongeveer de helft van de voorgestelde hengsten. En om die 135 hengsten kwijt te kunnen op de keuring, is er een extra dag aan het programma toegevoegd en wordt de keuring gesplitst tussen de dressuur- en de springhengsten. Op zondag 29 november en maandag 30 november is het de beurt aan de dressuurhengsten, op dinsdag 1 december en woensdag 2 december is de keuring van de springhengsten.
ziet Het van programma Hengstenkeuring er als uit: Westfaalse de volgt
2026 Zondag november 29
- op dressuurhengsten driehoeksbaan van de Presentatie
- Langeren van dressuurhengsten
2026 november Maandag 30
- keuringsbeslissingen dressuurhengsten met Vrij van bewegen
- hengsten premiehengsten en Presentatie van goedgekeurde
- Veiling
Dinsdag 2026 december 1
- de driehoeksbaan springhengsten op Presentatie van
- vrijspringen Eerste (in-uit) ronde
december 2 2026 Woensdag
- met springhengsten vrij keuringsbeslissingen van en Vrij springen bewegen
- premiehengsten goedgekeurde Presentatie van hengstenen
- Veiling
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