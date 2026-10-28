Westfalen splitst dressuur- en springhengstenkeuring en voegt dag toe aan programma

Rick Helmink
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Westfalen splitst dressuur- en springhengstenkeuring en voegt dag toe aan programma featured image
Westfaalse Hengstenkeuring 2025 Foto: Sabine Wegener/Equitaris www.equitaris.de
Door Rick Helmink

Het Westfaalse stamboek liet op de voorselectie voor de hengstenkeuring maar liefst 83 dressuur- en 52 springhengsten toe, ongeveer de helft van de voorgestelde hengsten. En om die 135 hengsten kwijt te kunnen op de keuring, is er een extra dag aan het programma toegevoegd en wordt de keuring gesplitst tussen de dressuur- en de springhengsten. Op zondag 29 november en maandag 30 november is het de beurt aan de dressuurhengsten, op dinsdag 1 december en woensdag 2 december is de keuring van de springhengsten.


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