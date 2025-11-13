Westfalen verwelkomt Simon Stork in de directie

De 29-jarige agrarisch econoom Simon Stork treedt op 1 maart 2026 toe tot de directie van het Westfälisches Pferdestammbuch. Hij zal zich in eerste instantie bezighouden met de afdelingen personeel en financiën, met de bedoeling om op termijn de rol van algemeen directeur op zich te nemen. Dat maakte voorzitter Ralf Johanshon donderdag 13 november bekend op een personeelsbijeenkomst.

Savannah Pieters Door

Stork groeide op in Möhnesee, op het landbouwbedrijf van zijn grootouders, waar paarden altijd een rol speelden. Na zijn master agrarische economie aan de Fachhochschule Südwestfalen ging hij aan de slag bij een landbouwgerichte belastingadviespraktijk in Soest, waar hij inmiddels ook leidinggevende ervaring heeft opgedaan. Daarnaast is hij actief als springruiter, met resultaten tot op S**-niveau, en fokt hij zelf spring- en dressuurpaarden.

Over zijn aanstaande functie zegt Stork dat vooral de nauwe verbinding tussen fokkerij, sport, opleiding en handel hem aanspreekt. “Ik wil bijdragen aan de verdere digitalisering van processen binnen het stamboek en aan een nog betere ondersteuning van onze fokkers.”

Bron: Westfalen