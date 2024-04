Westfalen: Viva Gold-zoon voor 161.000 euro naar Reesink, Kanitzky betaalt 296.000 euro voor Vaderland-dochter

Op de voorjaarsveiling van het Westfälisches Pferdestammbuch werden gisteren maar liefst drie paarden voor 100.000 euro of meer afgeslagen. Veilingtopper werd Valdemossa de Colonia (Vaderland OLD x Sir Donnerhall I), die voor 296.000 euro werd verkocht aan Mike Kanitzky, de fokker van onder andere Sir Donnerhall I en II. Eugène Reesink kocht voor 161.000 euro Vino Tinto (Viva Gold OLD x Enzo Ferrari), die de ochtend na de veiling werd goedgekeurd.

Vino Tinto kreeg de maandagochtend na de veiling groen licht van de hengstenkeuringscommissie en daarmee haalt Reesink een goedgekeurde hengst naar Nederland. De hengst is dit seizoen dan ook al beschikbaar bij Reesink Horses en zal komend weekend te zien zijn op de hengstenshow in Eibergen. De door Manuel Sanchez gefokte Viva Gold-zoon voert aan moederszijde het bloed van de KWPN-hengst Enzo Ferrari (Painted Black x Krack C). Zijn moeder is een halfzus van het Lichte Tour-paard Serafina (Jane Cleveland, Verenigde Staten).

Tweede reservekampioene voor 296.000 euro

Vaderland, eerder dit jaar Oldenburger Dressuurhengst van het Jaar, tekende voor het vaderschap van veilingtopper Valdemossa de Colonia. De vierjarige merrie werd vorig jaar tweede reservekampioene op de Elite-Schau van Westfalen. In de veiling viel ze op met haar bewegingskwaliteit, werkwilligheid en haar fijne karakter. Na een spannend biedduel kwam de merrie voor 296.000 euro in handen van Mike Kanitzky, die de merrie kocht voor zijn vriendin Tessa Frank.

Het derde paard dat over de magische 100.000 euro ging, is Flirtfaktor (Fürst Samarant x Sir Donnerhall I). De ruin komt uit dezelfde moederlijn als Licosto’s Nummer Eins (int. Lichte Tour). Hij bracht 118.000 euro op en kwam in handen van een privé-eigenaar uit Berlijn.

Twee springpaarden voor 60.000 euro of meer

Hirocco (Hickstead White x Zirocco Blue VDL) werd met 65.000 euro het duurste springpaard van de veiling. De vosruin, die opviel met zijn grenzeloze vermogen, blijft voor dat bedrag in Duitsland. Unifly (United Touch S x Cornet Obolensky) ging voor 63.000 euro van de hand. Hij vervolgt zijn carrière onder het zadel van Cian O’Connor.

Pony voor 95.000 euro naar China

Ook kwamen meerdere Duitse rijpony’s onder de hamer. Voor Komplett (Kachunga x Cezanne de Luxe) werd 95.000 euro neergelegd. De hengst is reeds goedgekeurd en werd vorig jaar reservekampioen op het Bundeschampionat voor zesjarige pony’s. Chinese klanten betaalden 95.000 euro voor Komplett.

Duurste veulen van Glamourdale

Wereldkampioen Glamourdale bracht het duurste veulen van de veiling. Glitzerbiene (mv. Fürst Wilhelm) bracht voor haar fokker 35.000 euro in het laatje. Het merrieveulen komt uit dezelfde moederlijn als Fontaine TN. Valentino Gold (V-Power x Totilas) bracht 20.000 euro op, Fair Lady (Follow Up x Johnson) wisselde voor 14.000 euro van eigenaar.

Complete prijslijst.

Bron: Horses.nl/Westfalen