Zero tolerance in Westfalen: geen getrixte hengsten op de keuring

Interim-fokkerijleider Thomas Münch legde vorige week de voorselectie voor de Westfaalse keuring stil vanwege getrixte springhengsten die onnatuurlijk sprongen en bepaalde gebeurtenissen op het voorterrein. Het stamboek komt vandaag met meer uitleg en doet er nog een schepje bovenop: er komt een zero tolerance-beleid met stewards en camera's in de voorbereidingshal, bij dressuurhengsten wordt bescherming aan de achterbenen verboden en dopingcontrole voor elke goedgekeurde hengst.

Münch legt uit: “Dit jaar zagen we in de voorselectie beelden die we als stamboek niet willen en die we in de toekomst niet kunnen tolereren. Zoals inmiddels bekend hebben we vorige week woensdag het vrijspringen van onze voorselectie even onderbroken. Als keuringscommissie waren we genoodzaakt om rechtstreeks met de eigenaren en trainers in gesprek te gaan. Niet alleen het verkrampte en overdreven voorzichtige springen van sommige hengsten speelde daarbij een rol.”

Voorbereidingshal

“Wat ook meespeelde: de gebeurtenissen op dezelfde dag in de voorbereidingshal. Dat zorgde ervoor dat wij ons genoodzaakt zagen om de trainers er op te wijzen dat we een diervriendelijke voorbereiding wensen en een wijze van voorstellen waarbij de natuurlijke aanleg te beoordelen is.”

Niet alleen springpaarden

Münch zegt daarbij duidelijk: “Dat geldt niet alleen voor de voorbereiding van de springpaarden, maar ook voor de dressuurpaarden. Ook hier zagen we verschillende hengsten die als gevolg van de voorbereiding steeds gelijkblijvende bewegingen lieten zien, die niet altijd de natuurlijke aanleg van de individuele jonge hengsten weerspiegelden.”

Stewards en camera’s in voorbereidingshal

Münch vertelt dat het Westfaalse stamboek direct actie heeft ondernomen: “We willen graag reageren op de incidenten van de afgelopen week. Bij de keuring van dit jaar zullen we meer stewards inzetten om te volgen wat er achter de schermen gebeurt. Zowel in de stal als in de voorbereidingshal. Daarnaast gaan we de voorbereidingshallen monitoren met een camerasysteem.”

Achterbeenbescherming

“Net als bij springpaarden zal ook bij dressuurpaarden achterbeenbescherming verboden worden om zo onnatuurlijke bewegingen tegen te gaan.”

Zero tolerance

Trainers die hun hengsten niet diervriendelijk trainen moeten de keuring direct verlaten. “Als bij de controles trainingsstallen opvallen met gedrag niet-conform de regels, worden ze direct naar huis gestuurd.”

Thuis controleren gaat niet

“We kunnen de opleiding van de hengsten bij de trainers thuis niet volgen of controleren. Wat we wel doen: een beroep op iedereen om geen hengsten te presenteren die onnatuurlijk bewegen op vrijspringen. Wij kunnen dan als commissie de natuurlijke aanleg niet beoordelen, noch geeft het onze klanten een goed beeld van de hengsten als toekomstige fokhengst of sportpartner.”

Kritiek op zadelpresentatie

Vaak wordt bij kritiek op de keuring op 2,5-jarige leeftijd de zadelkeuring op latere leeftijd als alternatief genoemd. Maar ook dat is volgens Münch niet per definitie de oplossing. De zadelkeuring is sinds vorig jaar onderdeel van de Westfaalse hengstenkeuring en ook dit jaar was er een zadelpresentatie voor oudere hengsten op de voorselectie. Daar zag Münch geen fijne plaatjes: “Overschakelen naar de zadelkeuring is niet de ultieme oplossing. Bij de presentatie van de driejarige hengsten onder het zadel vorige week zagen we duidelijke tekorten in hun opleiding. Hier zouden we graag een terugkeer zien naar de waarden van de klassieke rijkunst.”

Goede professionele praktijken

“We geloven heilig dat bij onze trainingstallen de kennis en kunde in huis is, maar we willen niet dat zij zich door de mechanismen van de markt moeten laten verleiden tot het vergeten van goede professionele praktijken.”

Dopingcontrole bij alle hengsten

Tenslotte wordt er in Westfalen nog wat ingevoerd: Alle goedgekeurde hengsten worden op doping gecontroleerd op de keuring. Daarnaast zijn ook op de voorselectie steekproefgewijs al dopingcontroles uitgevoerd. ‘We willen een zuivere keuring’, aldus het stamboek.

