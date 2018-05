WFFS: BWP wacht voorlopig af

“BWP volgt momenteel de ontwikkelingen op de voet. Het item staat op de agenda van onze technische commissie. Het wordt ook aangekaart op de vergadering van de World Breeding (WBFSH) aangezien het alle stamboeken aangaat”, meldt het BWP op haar website.

“Sinds kort is er bij het laboratorium Van Haeringen een test beschikbaar om te bepalen of een paard drager is of niet. Fokkers die zich ongerust maken, kunnen zich op eigen initiatief tot deze instantie wenden. Wij volgen alles strikt op en houden u zeker op de hoogte van de ontwikkelingen en beslissingen.”

Bron: BWP