WFFS: reden tot paniek of niet? De Duitse dierenarts Kareen Heineking-Schütte verdiepte zich in de materie en schreef een interessant artikel over de aandoening. Ze is van mening dat testen de moeite waard is, maar paniek of het mijden van dragers niet nodig. Ze benadrukt dat hengsten testen alleen niet afdoende is én roept stamboeken op om zich meer bezig te houden met hun leden: de fokkers.