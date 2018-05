Op de besloten Facebook-groep ‘WBF – WFFS Awareness Group‘ wordt al enige weken alle beschikbare WFFS-informatie uitgewisseld. Risico in dergelijke groepen is dat zaken hun eigen leven gaan leiden. Zo wordt er in de groep bijvoorbeeld gemeld dat Langestüt Celle al haar hengsten gaat testen.

Dierenarts Celle: ‘Informatie klopt niet’

Paardenkrant-Horses.nl deed navraag bij Celle: “Deze informatie klopt niet. Tot nu toe hebben we geen hengsten getest omdat we nog geen enkele melding van een fokker hebben gehad over veulens van onze hengsten met de aandoening”, laat dr. Gunilla Martinsson, dierenarts op de staatsstoeterij, weten.

Joop van Uytert: ‘Voorlopig nog niet’

Op Eurodressage.com wordt Joop van Uytert geciteerd. Van Uytert laat aan Paardenkrant-Horses.nl weten dat hij voorlopig nog geen actie onderneemt. “Ik sluit niet uit dat we wel gaan testen, maar voorlopig nog niet. Pas als het KWPN, of nog beter, de WBFSH, met beleid komt en andere grote hengstenhouders in Nederland ook meedoen, dan gaan we over tot testen en het publiceren van de resultaten.”

Van Uytert ziet dit als een uitgelezen kans voor de WBFSH om haar meerwaarde te laten blijken: “Die ranglijsten zijn allemaal leuk, maar in een geval als dit heb je pas echt wat aan een overkoepelende organisatie. Als dit aangepakt wordt, moet dat in de gehele sportpaardenfokkerij. Niet alleen in Nederland, maar net zo goed in Duitsland, Denemarken en andere landen.”

Dressuurwereld

Van Uytert noemt het ook opvallend dat het met name speelt in de dressuurwereld. “Dat kan te maken hebben met de nuchterheid van springmensen. Natuurlijk is elk dood veulen dat je kunt voorkomen er één, maar aan de andere kant is het lastig te geloven dat dit zo’n probleem is, als niemand er hier van gehoord heeft.”

Duitse stamboeken nog stil

De Duitse stamboeken hebben nog niet gepubliceerd over WFFS. In Nederland heeft het KWPN een statement gemaakt en het NRPS heeft zelfs besloten om alle hengsten te gaan testen. Het Deense stamboek (DWB) kopieerde het statement van het KWPN letterlijk op haar website. Op de websites van de Duitse stamboeken is nog niets te lezen over WFFS. Wel bij de Amerikaanse afdelingen van onder andere Oldenburg (lees het statement hier) en Hannover (lees het statement hier).

