WFFS: Westfalen en Oldenburg bevelen hengstenhouders én fokkers aan te testen

In de brief aan de hengstenhouders stellen het Oldenburger stamboek, Oldenburg-International en Westfalen: “De fokkers vragen de stamboeken om ondersteuning en oplossingen omtrent de WFFS-problematiek. In uw eigen belang, maar ook met het oog op de Zuchtverbandsordnung, bevelen wij u aan om uw gehele hengstenstapel te testen en de resultaten openbaar te maken. Het gemeenschappelijke doel van fokkers, hengstenhouders en stamboeken moet de vermijding zijn van het aanparen van twee dragers.”

Aanbeveling voldoende

“Wij, als Duitse stamboeken, zien de aanbeveling aan hengstenhouders om op WFFS te testen op dit moment als een passende maatregel. Het kan zijn dat de test in de toekomst verplicht wordt. Het is voorstelbaar dat de opname in het hengstenboek vanaf 2019 wordt gekoppeld aan een openbaar WFFS-resultaat.”

Brief aan fokkers

In de brief aan de fokkers, bevelen de stamboeken aan om ook alle fokmerries te testen. Op langere termijn kan de test verplicht worden bij paarden die in de fokkerij worden ingezet.

Grootschalig onderzoek

Daarbij wordt een grootschalig onderzoek aangekondigd van alle onder de FN opererende stamboeken, maar eventueel ook nog extra onderzoeken van individuele stamboeken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar WFFS, maar ook onderzoek gedaan naar verdere gendefecten in de warmbloedpaardenfokkerij.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl