WFFS: Zweden test alle hengsten die SWB-merries dekken

In het overgereguleerde Zweden is het verboden om twee dragers van genetische defecten die gezondheidsrisico’s met zich meebrengen met elkaar aan te paren. Vandaar de maatregelen van het Zweedse stamboek. Het stamboek onderzoekt dit seizoen een groot deel van de paardenstapel en de resultaten daarvan worden in de winter – voor het dekseizoen 2019 – geanonimiseerd bekend gemaakt. Van alle in 2018 geboren veulens worden haren getrokken.

Bevestigd WFFS-geval van Harvy

In tegenstelling tot Nederland, is er in Zweden een bevestigd WFFS-geval. Het gaat om een veulen van de SWB-goedgekeurde KWPN’er Harvy. Deze week werd bekend dat het WFFS-verdachte veulen de aandoening ook daadwerkelijk had.

De WFFS-status wordt op deze pagina bekend gemaakt

Bron: Tidningen Ridsport/SWB/Paardenkrant-Horses.nl