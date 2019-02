Balou du Rouet-zoon Baltimore WFFS-drager

De bij het voormalige Zweedse stamboek goedgekeurde Baltimore (v. Balou du Rouet) is drager van het WFFS-gen. Baltimore liep zelf in de sport op het allerhoogste niveau onder andere onder Malin Baryard-Johnsson en Rolf Göran-Bengtsson.

De vijftienjarige ruin wordt nu door de jonge amazone Janelle Larsson uitgebracht in de sport. De hengst liep tot nu toe 126 internationale wedstrijden, waarvan de hengst slechts één wist te winnen. Echter was dit niet de eerste de beste wedstrijd. Onder Baryard-Johnsson boekte de zwarte ruin een overwinning in de Nations Cup van Sopot.

Geruind

De hengst is inmiddels geruind, maar was nog altijd wel via diepvriessperma beschikbaar. Ondanks dat hij drager is van het WFFS-gen blijft hij ook op deze wijze beschikbaar heeft Lövsta Stuteri bekend gemaakt.

Nakomelingen

Baltimore heeft tussen 2009 en 2017 29 nakomelingen, die geregistreerd zijn op Horsetelex. Negen daarvan zijn in de internationale springsport uitgebracht. De succesvolste ervan is de achtjarige Belle Amie Moon, die er onder Alexander Zetterman op 1,40 meter niveau loopt.

Bron: Horses.nl/Lövsta Stuteri

Bron: Horses.nl