Drie WFFS-dragers bij Hof Sosath

Hof Sosath heeft ook zijn hengsten laten testen op het gendefect WFFS. Van de 21 geteste hengsten testen er drie positief op WFFS. Dit zijn Casiro, Casino Berlin en Casino Grande, die alle drie Cassini I in de vaderlijn hebben.

Casiro is een rechtstreekse zoon van Cassini I en was actief op 1,40 meter-niveau met Janna Sosath. De hengst bracht in totaal 232 geregistreerde nakomelingen op Horsetelex, waaronder maar liefst zes 1,60 meter-paarden.

Vader en zoon

De door Gerd Sosath zelf gefokte Casino Berlin, die Cassini I als opa heeft, is eveneens drager van het gendefect. De elfjarige hengst is actief in de springsport op 1,55 meter-niveau onder Hendrik Sosath. De Berlin-zoon heeft 41 geregistreerde nakomelingen, waaronder Casino Grande, die eveneens positief testte.

Fokdoelen

Gerd Sosath benadrukte in zijn bekendmaking dat de fokkers de fokdoelen niet uit het oog moeten verliezen door de WFFS-resultaten. Hij raad het af om positief geteste merries aan te paren met positief geteste hengsten, maar niet de WFFS-hengsten per definitie te laten staan. Sosath heeft eveneens de statistieken nagekeken en kon geen verschillen in de cijfers ontdekken tussen de geslaagde zwangerschappen van een niet-drager en een wel op WFFS-positief geteste hengst.



Bron: Horses.nl/Facebook