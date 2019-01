Oldenburger reservekampioen Dodo Weihgand WFFS-drager

In de wandelgangen op de Oldenburger hengstenkeuring werd het al gefluisterd, maar nu is officieel bekend dat de Oldenburger reservekampioen Dodo Weihgand (Diamond Hit x Fürst Heinrich) van Madeleine Winter-Schulze WFFS-drager is. Op de website van het hengstenstation van Ludger Beerbaum, waar Dodo Weihgand het komende seizoen ter dekking staat, wordt zijn positieve status vermeld.

De door Christine Arns Krogmann gefokte hengst werd door Madeleine Winter-Schulze kort voor de keuring aangekocht voor Isabell Werth. “Een spontane aankoop”, zei Werth destijds over de hengst. Werth zelf is er blij mee “Hij kan groot en hij kan klein, en dat met vloeiende overgangen. Daar blinkt z’n oma ook in uit.”

Bron: Horses.nl