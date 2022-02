WFFS testen Gelderse veulens afgerond

Het Algemeen Bestuur van het KWPN heeft besloten om in 2021 en 2022 alle Gelders geregistreerde veulens te testen op WFFS en deze resultaten beschikbaar te stellen aan de fokkers. Binnen de Gelderse fokrichting zijn er een aantal hengsten drager van het WFFS-gen. Het is van belang voor deze kleine fokrichting, dat de fokker op de hoogte is van de WFFS-status van de toekomstige fokdieren.

De uitslagen van dit onderzoek zijn voor de meeste Gelderse veulens inmiddels bekend en gedeeld met de fokker van het veulen, zodat deze verantwoorde keuzes kan maken met betrekking tot de fokkerij en eventuele verkoop.

Erfelijke afwijking

WFFS is een erfelijke afwijking waarbij veulens te vroeg geboren kunnen worden en/of geboren worden met afwijkingen. De belangrijkste afwijkingen bij pasgeboren veulens zijn huidafwijkingen zoals een te elastische huid die gemakkelijk scheurt, wonden die ‘zomaar’ ontstaan en hyperextensie van gewrichten.

Alle Gelderse veulens getest

WFFS komt niet alleen bij Gelderse paarden voor, ook bij dressuur- en springpaarden zijn dragers bekend, bij tuigpaarden vooralsnog niet. Bij de Gelderse paarden zijn echter wel enkele drager-hengsten zeer invloedrijk, die via mogelijke dochters een veelvuldige verspreiding van het WFFS-gen kunnen beslechten. Veulens uit de spring- en dressuurrichting kunnen middels het genoomonderzoek met hoge korting een WFFS onderzoek aanvragen, dit is voor Gelderse paarden nog niet mogelijk. Vandaar dat het Algemeen Bestuur besloten heeft om alle Gelderse veulens uit 2021 en 2022 te testen op WFFS. Op deze manier wordt ook informatie verkregen over de moeders van deze veulens en fokkers kunnen daar eventueel naar handelen.

12% positief

Tot nu toe zijn 192 Gelderse veulens uit 2021 getest op WFFS. Hiervan zijn 23 veulens positief, dus als drager van het WFFS-gen, getest. Dit komt overeen met 12%, dit percentage ligt dus hoger dan eerder bekend was uit dergelijke onderzoeken binnen het KWPN en maakt dus duidelijk dat het testen van deze veulens een goede zaak is. Gezien de afstammingen van de veulens is het in alle gevallen herleidbaar van welke voorouder het ‘slechte’ gen afkomstig is. Tien veulens hebben namelijk een drager-hengst als vader, de kans is dan 50% dat het veulen ook drager zal zijn. Van alle vaders in kwestie was eerder al bekend dat het om een WFFS drager ging, er zijn dus geen nieuwe dragers bijgekomen, waarvan het KWPN tot nu toe geen weet had.

Ook afkomstig van moederszijde

Van de overige 13 drager veulens is het ‘slechte’ gen afkomstig van moederszijde, en is de moeder dus zeer waarschijnlijk ook drager. Het is van al deze moeders niet bekend bij het KWPN of ze ooit op WFFS zijn getest, maar gezien hun afstamming is het zeer goed mogelijk dat ze drager kunnen zijn. Door het testen van hun veulens, krijgen deze fokkers nu meteen informatie over hun merrie, aangezien de vaderdieren vrij getest zijn door het KWPN.

Wilt u meer weten over WFFS of een WFFS test aanvragen voor uw paard, klik dan hier.

Bron KWPN