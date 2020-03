Wiepke van de Lageweg en Paul Schockemöhle beiden 75 jaar vandaag

Zowel Wiepke van de Lageweg als Paul Schockemöhle worden vandaag, 22 maart, 75 jaar. Beiden hebben heel veel betekend voor de paardenwereld en begonnen beiden in andere handel. Van de Lageweg was veeboer en Schockemöhle verkocht op jonge leeftijd eieren. Beiden zijn uitgegroeid tot grote mannen in de paardenwereld.

Van de Lageweg begon met fokken in 1972 vooral hobbymatig. Toen hij drie jaar later naar de hengstenkeuring ging, kocht hij de toen 2.5 jarige legende Nimmerdor (v.Farn). Daarmee begon het avontuur wat uiteindelijk de VDL Stud werd. Zodra zoon Wiebe klaar was met school werd het hengstenstation gebouwd in Bears en dat was het begin van het grote VDL Stud succes.

“Ik ben heel blij dat we dit samen als familie kunnen doen,” zegt van de Lageweg tegen World of Showjumping. “Als ik erop terugkijk, was het mooiste van alles het samen ontwikkelen en laten groeien van het bedrijf. Het maakt ons trots dat verschillende generaties in de familie ermee doorgaan.”

Schockemöhle

Paul Schockemöhle was op 18 jarige leeftijd al een van Europa’s grootste eierproducenten en deed na het vwo ook een studie Bedrijfskunde, al hoefde Schockemöhle niet te leren hoe hij geld moest verdienen. Vandaag de dag verdiend de 75-jarige zijn geld met de paarden en als men internationale uitslagenlijsten bekijkt zit er overal ter wereld altijd wel een fokproduct van Schockemöhle’s Gestüt Lewitz tussen. Chacco-Blue (v.Chambertin) was altijd zijn lievelingshengst en zijn nafok laat ook zien dat Schockemöhle een top oog daarvoor heeft.

Via de stal of training van Schockemöhle kwamen onder andere Franke Sloothaak, Ludger Beerbaum, Otto Becker en Meredith Michaels-Beerbaum op het topniveau terecht en allen hebben één of meerdere Olympische medailles achter hun naam staan.

Twee grote mannen in de paardenwereld die vandaag alweer hun 75ste verjaardag vieren, hopelijk met nog veel meer jaren te komen.

Lees het complete interview met Wiebke van de Lageweg hier.

Bron: World of Showjumping/St.Georg/Horses.nl