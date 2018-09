Wilken Treu: ‘We hebben niet genoeg goede paarden’

Westfälische Nachrichten interviewde Treu op de Bundeschampionate in Warendorf. De fokkerijleider uit niet niet alleen zijn zorgen over dat de markt meer goede paarden vraagt dan er zijn, maar ook over een komend probleem. “Veel goede fokkers zijn nu op een leeftijd dat ze er de komende jaren mee op houden en velen van hen hebben geen opvolging. Dat wordt de belangrijkste opgave voor de komende jaren, zorgen voor continuering bij de fokkers.”

Hardheid en gezondheid

Qua fokkerij weet Treu wel waar het heen moet: “We moeten ervoor zorgen dat de paarden langer inzetbaar en harder zijn. Dat vraagt de sport van vandaag de dag.” Treu zegt in het interview ook dat hij meent dat de fokker daar maar voor een deel invloed op heeft. “Bij een springpaard is de kwaliteit van het paard zo rond de 60% bepalend voor de latere prestaties, in de dressuur misschien 50%. De rest is rijderij en management.”

Bron: Westfälische Nachrichten