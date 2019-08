Willy Wijnen: ‘Een moment om nooit meer te vergeten’

Eén van de hoogtepunten vandaag op de NMK in Ermelo vormde de huldiging van de totaal verraste Willy Wijnen als fokker van het jaar 2019 in de dressuurrichting. Dit eremoment sloot geweldig aan op de overwinning van zijn fokproduct Imposantos (v. Wynton) in de Pavo Cup.

Alleen zijn kinderen en ruiters en amazones van succesvolle fokproducten zaten in het complot en daardoor vormde de verkiezing tot fokker van het jaar een geweldige verrassing voor Wijnen. Met de Sultan-dochter Barina bouwde hij een zeer succesvolle sportpaardenfokkerij op, waarmee hij niet alleen in de dressuurrichting maar ook zeker in de springsport hoge ogen gooit. Zo komt de GCT-geweldenaar Explosion W (v.Chacco-Blue) van Ben Maher uit zijn fokkerij, evenals de dit jaar tot reservekampioen op de hengstenkeuring in Den Bosch verkozen Diamant de Semilly-zoon Liamant W.

Imposantos

Maar deze titel verdient hij ook zeker dankzij zijn grote fokkerijverdiensten in de dressuurrichting. Naast de KWPN-goedgekeurde hengsten Landeur (v. Grandeur) en Tolando (v. Krack C), die op Lichte Tour-niveau is uitgebracht, maakt de KWPN-goedgekeurde hengst Imposantos geweldige reclame. Uiteraard kon deze hengst onder Bart Veeze niet ontbreken in de huldiging.

Verrassing

“Wát een verrassing! Ik kreeg pas kort van tevoren argwaan, toen ik de bloemen van de huldiging van Imposantos in de Pavo Cup naar de auto wilde brengen en de regiosecretaris Wil Haarman heel vriendelijk voorstelde dat hij de bloemen wel even in de KWPN-stand zou zetten, omdat ze zogenaamd écht niet zonder water konden”, lacht Willy Wijnen. “En daarna werd ik er nog op attent gemaakt dat ik goed naar de speaker moest luisteren. Toen begon er wel iets te dagen, maar man.. wat een geweldige beleving! Om hier samen met mijn vrouw Bets en mijn kinderen en kleinkinderen gehuldigd te worden. Dat is een moment om nooit meer te vergeten!”

Bron: KWPN