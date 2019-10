Wup-dochter Indivu hoogste score op Gelderse thuiskeuringen

Inspecteurs Bart Bax en Arnold Kootstra beoordeelden gisteren zeven merries op thuiskeuringen in Gelderland, waarvan er zes minimaal 70 punten kregen voor het exterieur. Eén van hen werd direct ster. De hoogste score was er voor de zesjarige Wup-dochter Indivu.

Bij de vier dressuurpaarden liepen de exterieurscores uiteen van 65 tot 75. De hoogste score was er voor de zesjarige Wup-dochter Indivu (uit Déjá Vu van Jazz, fokker T.M.A. Ensink-Rikhof uit Rossum) van A. Wagenaar uit Apeldoorn. “Deze merrie is Z1-geklasseerd dus is al hard op weg naar het sportpredicaat. Wanneer ze de daarvoor vereiste sportstand van Z2+1 heeft bereikt, wordt Indivu direct ster. Ze is een voldoende ontwikkelde, chique merrie met een sprekend hoofd en sterke bovenlijn. Haar fundament is correct en hard”, vertelt Bart Bax.

Gold Digger 80 punten voor stap

De Scandic-dochter Gold Digger (uit Zenzini ster van Farrington, fokkers Cees van Wijk en Wim Oplaat uit Enschede) van M.H.G. Scholte uit Oene is al geklasseerd in het Z2 en kon zo via de thuiskeuring gelijk ster worden. “De Scandic-merrie staat goed in het rechthoeksmodel, is goed ontwikkeld en heeft een mooie voorhand. Ze is wat strak op de lendenpartij en stapt met veel ruimte en tact.” Voor het exterieur kreeg Gold Digger 70 punten, voor de stap 80.

Blondie met twee zonen

Bij fokker S. Bouwman uit Etten werden drie springpaarden beoordeeld. De dertienjarige Casco-dochter Blondie (uit Venus van Tangelo van de Zuuthoeve, fokker Vincent te Poele uit Lievelde) en twee van haar mannelijke nakomelingen. Alle drie kregen ze 70 punten, waarmee de jonge ruinen Kalando (v. Elton John) en Lantico (v. Hermantico) exterieurmatig sterwaardig zijn en de moeder Blondie een eerste stap richting het sterpredicaat heeft gezet.

‘Aansprekende merrie’

“Blondie is een aansprekende, goed in het rechthoeksmodel staande merrie met goede halslengte. Met haar 1,60m is ze niets te groot maar de lengte, goede bovenlijn, aansprekendheid en het correcte fundament zijn sterke punten. Haar beide zonen zijn goed ontwikkeld, staan eveneens goed in het rechthoeksmodel en hebben een sterke bovenlijn”, licht Arnold Kootstra toe.

Germanico T

Blondie komt uit een goede sportstam, want haar moeder Venus heeft op het hoogste niveau gepresteerd met Kent Farrington en leverde ook al het internationale 1,50m-springpaard Calais (v. Ultimo). Venus is een halfzus van het goed presterende Grand Prix-paard Germanico T (v. Numero Uno).

Bron KWPN