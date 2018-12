WUR luidt noodklok vanwege stijging inteeltpercentage Nederlands Trekpaard

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN), een onderdeel van Wageningen Universiteit, bracht dit jaar een rapport uit waaruit blijkt dat het huidige inteelpercentage bij het Nederlands Trekpaard op 1,3% ligt. De algemeen aanvaarde norm voor inteeltpercentage is 0,5% per generatie. De CGN heeft enkele maatregelen gepubliceerd om dit percentage weer onder de norm te krijgen.



Als het inteeltpercentage boven de normwaarde uitstijgt, kunnen negatieve gevolgen van inteelt zichtbaar gaan worden in het ras. Het onderzoek van de CGN bracht aan het licht dat er elk jaar minder Nederlands Trekpaardveulens worden geboren en er elk jaar minder paarden worden ingezet voor de fokkerij. De paarden die wél ingezet worden voor de fokkerij komen steeds meer uit dezelfde stamboeklijnen.

Voorlichting

Door te sturen op verwantschap, het meer gelijkmatig inzetten van dekhengsten, de ontdekking van genetisch interessante hengsten en het geven van voorlichting wordt geprobeerd het inteeltpercentage in dit zeldzame Nederlandse paardenras omlaag te brengen. Voor de instandhouding van zeldzame rassen is het van groot belang om de populatiegrootte en de toename in inteelt en verwantschap in de populatie te monitoren.

320 Veulens in 2016

In de periode van 1996-2009 werden elk jaar gemiddeld 655 Nederlands Trekpaardveulens geboren terwijl het aantal veulens in 2016 was gedaald naar 320. Twee generaties geleden werd nog circa 50% van de merrieveulens en 10% van de hengstveulens op latere leeftijd ingezet in de fokkerij. In de huidige generatie zijn deze percentages gedaald tot circa 20% voor de merrieveulens en 3% voor de hengstveulens.

Geleidelijk toename inteelt

Een aanzienlijke stijging werd vastgesteld in de verwantschap tussen de paarden die worden ingezet voor de fokkerij. De gemiddelde verwantschap steeg met 0,5% in de periode van 1987-1997, met 0,7% in 1997-2007 en met ruim 1,3% in de periode 2007-2017. Met de berekende inteelttoename is de voorspelling dat de inteeltpercentage in de toekomst nog verder zal stijgen als er geen maatregelen worden genomen.

Interessante hengsten selecteren

Zaak is nu de verwantschap van de dekhengsten en hengsten uit de genenbank met de huidige populatie gepubliceerd te krijgen door het KVTH stamboek. Zodoende wordt de waarde van een hengst met oog op genetische diversiteit inzichtelijk voor de fokkers. Daarbij zou het gebruik van hengsten met een lage verwantschap gestimuleerd moeten worden en het gebruik van hengsten met een hoge verwantschap worden afgeraden. Ook moeten fokkers rekening gaan houden met de verwantschap van de dekhengst met hun merrie bij het maken van de hengstenkeuze.

Uitwisseling Belgisch Trekpaard

Vervolgonderzoek is nodig om vast te stellen of meer uitwisseling van paarden met de Belgische Trekpaardenpopulatie zou kunnen bijdragen aan het terugdringen van inteeltpecentage bij het Nederlands Trekpaard. Ook het vergroten van de fokpopulatie door meer mensen te interesseren voor de fokkerij zou kunnen bijdragen aan het verkleinen van de inteelttoename, aangezien daarmee het aantal geboren veulens per jaar verhoogd kan worden.

Bron: Wageningen Universiteit