Xavier Marie zet Haras de Hus stoeterij in de verkoop

GrandPrix kwam met het nieuws naar buiten dat Xavier Marie zijn Haras de Hus stoeterij wil gaan verkopen. De fokker van onder andere Dorian Grey de Hus (v.Don Juan uit een kloon van Poetin) en eigenaar van het zilveren paard van Gregory Wathelet Conrad de Hus (v.Con Air) doet alles in één keer van de hand. Marie wil verder in de rensport en wil zich daarnaast focussen op het ondernemen in de modewereld.

Het Haras de Hus erfgoed, de paarden en de fokkerij activiteiten op de stoeterij in Petit-Mars, nabij Nantes, wordt in één bundel verkocht. “Ik ga niet alleen de paarden paard voor paard verkopen. Er moet iemand opkomen die de stoeterij en haar 15-jarige ervaring en geschiedenis voort wil zetten.” Haras de Hus heeft veel voor de Franse sport betekent. Zo was de stoeterij eigenaar van Silvana HDC en boden ze Kevin Staut alle kansen om verschillende grote prijzen en medailles te pakken. Ook Michel Robert en de Belg Gregory Wathelet reden de toppaarden van de stoeterij.

‘Ik wil dat de stoeterij voortgezet wordt’

Xavier Marie, oprichter van het meubel- en interieurbedrijf Maisons du Monde, reageert: “Ik zou nu graag een koper willen vinden die de Hus stoeterij met grote ambitie wil voortzetten. Ik verkoop alleen als ik het geheel kan verkopen, want ik wil dat de stoeterij voortgezet wordt. De paardensport fascineert me minder, maar paarden fascineren me nog steeds. Daarom wil ik me bezig houden met renpaarden. Mocht ik de koper niet vinden, dan blijf ik, maar dan maak ik de sportpaarden fokkerij en sportactiviteiten kleiner en ga ik me op volbloeden voor de rensport focussen.”

Bron: GrandPrix