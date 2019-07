Z-Festival Deauville: Kampioenen van Aganix du Seigneur en Dollar du Rouet

Na Marl in Duitsland en Westdorp in Nederland was afgelopen weekend het Z-Festival in het Franse Deauville. Bij de merrieveulens werd een dochter van Jos Lansinks voormalige Grand Prix-paard Aganix du Seigneur de kampioene. Dollar du Rouet leverde de kampioen bij de hengstveulens.

Bij de merrieveulens was het de jonge Anelba de l’Eridan Z van Marc Boughedada die met de overwinning ging lopen. Zij werd pas op 27 juni geboren en was dus maar net net oud genoeg om deel te nemen, maar dat hield deze dochter van Aganix du Seigneur x Copabella Visage niet tegen om de jury te overtuigen. Anelba de l’Eridan Z komt uit dezelfde moederlijn als Utah Beach du Banco (v. Dollar dela Pierre, 1,50m met Jerome Navet) en de voor Selle Français goedgekeurde Prestige du Banco (v. Mr. Blue).

Caraibe Rose Magel Z mocht als nummer twee mee op het podium. Benedicte Heller uit Rosheim combineerde Cornet’s Fire Z, de vijfjarige Comme Il Faut-zoon die zowel bij Westfalen als bij Stamboek Zangersheide goedgekeurd werd, met haar vijfjarige merrie Erenata (v. Sereno).

Het brons ging naar Ultrajoy du Burguet Z, van fokker Eleonore Remy. Deze dochter van Untouchable komt uit een gerenommeerde moederlijn. Moeder Chaccy Anne (v. Chacco-Blue) werd 10 jaar geleden gefokt door Paul Schockemöhle is momenteel actief op 1,35m-niveau met Diane Robert. Zij is eveneens de moeder van de zesjarige Skorphults Joker (1,30m met Ian Fives). Cannavaro 17 (1,60m met Simone Coata) en Bobby Brown 40 (1,60m met Tim Rieskamp-Gödeking) zijn enkele internationale halfbroers van de moeder.

Hengstveulens

De reeks voor hengsten kwam op naam van Du Rouet Z, gefokt door Yannick Fardin uit St. Aubin de Terregatte. Vader Dollar du Rouet is een zesjarige Chacco-Blue nakomeling. Moeder Pour La Vie (v. Mr. Blue) is familie van Up Date (1.45m met Lorenzo Barzaghi), Kraque Boom (1,60m met Kevin Staut) en AD Lady in Blue (1,60m met Doda de Miranda).

De Casall-zoon Casall du Forezan Z (vm. Vigo d’Arsouilles) was goed voor zilver. Grootmoeder Queen Girl Kervec (v. Diamant de Semilly) sprong zelf Grand Prix’ met Julien Gonin en is de moeder van Trafalgar Kervec (1,60m met Margaux Rocuet) en V.I.P. (1,60m met Paola Amilibia), die ook gefokt werd door Jerome Aguettaz uit Chambery.

Astrid De Giacomoni-Redon mocht de derde plaats in ontvangst nemen met Hastings Peguignon Z, een rechtstreekse zoon van Heartbreaker uit Lavina vd Bisschop (v. Bamako de Muze). Hastings komt uit dezelfde moederlijn als wereldkampioen Vigo d’Arsouilles, maar ook Esprit (1,60m met Sloane Coles), Felicity van den Bisschop (1,60m met Marta Bottanelli), Grison van den Bisschop (1,50m met Sabrina van Rijswijk) en Joris van den Bisschop (1,55m met Sabrina van Rijswijk) zijn internationale springpaarden uit deze moederlijn.

Bron Zangersheide