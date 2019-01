Zangersheide hengst Barone 111 Z in handen Zweedse stoeterij Lövsta Stuteri

De bij Zangersheide goedgekeurde hengst El Barone 111 Z (Emerald van't Ruytershof x Libero H x Zeus) is in handen van de Zweedse stoeterij Lövsta Stuteri. Rachel Steffen, stalruiter van Stal Hanrez, zal de hengst gaan uitbrengen in de sport.

De stoeterij, die al eerder de hengst Uncanto di Villagana (Canturo) toevertrouwde aan Rachel Steffen zal nu dus ook El Barone 111 Z gaan uitbrengen. Zij kan hierdoor de veelbelovende hengst, die al enkele maanden aan haar was toevertrouwd, blijven rijden en dat is een groot succes voor de Belgische fokkers.

Internationaal succes

De Belgisch reservekampioen bij de 6-jarige hengsten is zeer succesvol in het internationale circuit en wist al diverse internationale parcoursen foutloos te blijven. Gisteren nog wist hij de concurrentie voor te blijven en voor eigen publiek in Opglabbeek de 1.30m rubriek op zijn naam te schrijven. De hengst is dan ook erg populair bij de fokkers en had afgelopen jaar meer dan 250 dekkingen.

Indrukwekkend

“Ik heb de kans gekregen om de afgelopen jaren een aantal zeer goede paarden te mogen rijden, maar El Barone is echt het beste paard dat ik tot nu toe onder het zadel heb gehad. Hij heeft ontzettend veel vermogen in combinatie met veel bloed en respect, dat is zeer gewild in de fokkerij. Hij heeft nog niet veel ervaring maar alles wat hij doet, doet hij goed. Het is echt indrukwekkend. Ik ben Stuteri Lövsta erg dankbaar voor het vertrouwen dat ze mij met Uncanto hebben gegeven. Dat gaf me de kans om het hogere niveau te ontdekken en om een paard als El Barone met zoveel kwaliteit te kunnen rijden is echt een droom.” legt Rachel Steffen uit.

Interessante bloedlijn

De moeder van El Barone (Naktibro) sprong zelf in het 1.50m en is een zus van Guidam Sohn, de voshengst die op internationale wedstrijden werd uitgebracht door Jos Lansink. Deze zomer wordt El Barone 111 Z ook weer ingezet voor de fokkerij en zal hij opnieuw worden gestationeerd bij het Belgische dekstation Roshoeve. Daarnaast zal hij ook beschikbaar blijven voor de nieuwe eigenaren.

Bron: Facebook/Studforlife.com