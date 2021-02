18 hengsten goedgekeurd op Franse Z-keuring

Op de Zangersheide hengstenkeuring in Deauville (Frankrijk) werden afgelopen weekend achttien hengsten tot de fokkerij toegelaten. Het gaat om dertien driejarigen, een vierjarige, een vijfjarige en een zesjarige plus twee oudere sporthengsten.

De Z-hengstenkeuringscommissie kende een nieuw gezicht in Deauville. Heinz Meyer en Eric Levaillos keurden niet met Luc Tilleman, maar met Gilles Boton. Zij kregen rond de zestig hengsten voor ogen en keurden er dus achttien.

Topinambour en Quartz Rouge

De 1,60 m.-springhengsten Topinambour (Heartbreaker x Veneur du Luc) en Quartz Rouge (Ultimo van ter Moude x Qredo de Paulstra) werden op basis van hun sportprestaties goedgekeurd. De door familie Wouters-Van den Oudenweijer gefokte Topinambour liep in de topsport onder Pénélope Leprevost en Quartz Rouge onder Philippe Rozier.

Volle broer Kannan jr

Bij de jonge hengsten werd onder andere de volle broer van Kannan jr goedgekeurd. Het gaat om de door Wobbe Kramer gefokte C Nobel Z (Cornet Obolensky x Quick Star x volle zus Kannan), die nu in het bezit is van Stal Zoetendaele en Sophie de Roeck.

Cornet was overigens goed vertegenwoordigd in de collectie met goedgekeurde zonen van Columbus Z, Cornado II Z, Comilfo Plus Z en Cornet du Lys.

Zoon Silvana HDC blijft staan

In Deauville werd ook weer eens duidelijk dat een hengst het met een goed papier alleen niet redt. Zo bleef bijvoorbeeld een Carinjo HDC uit Silvana HDC (v. Corland) staan in Deauville.

Goedgekeurde hengsten

